Регион
12 декабря, 19:22

Дибров поздравил россиян с наступающим Новым годом, упомянув сардельку

Дмитрий Дибров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 1dbrov

Телеведущий Дмитрий Дибров поздравил россиян с наступающим Новым годом. Он пожелал согражданам полыхать энергией, а также упомянул сардельку.

«Желаю поменьше быть кобылой и клячей. Наоборот, быть стремительными людьми. Меньше краснеть, не попадайте в дурацкие ситуации. И регулируйте выпитое с вечера, чтобы утром не быть красными. Давайте огонь, чтобы прямо на вас жарились сардельки», — сказал Дибров в беседе с Life.ru.

Дмитрий Дибров поздравил россиян с наступающим Новым годом. Видео © Life.ru

Полина Диброва резко стала «‎копией» Гурченко, но подписчики подняли панику из-за причины

К слову, о сардельках. Недавно Дибров попал в скандал, появившись на публике с расстёгнутой ширинкой. Депутат Госдумы Виталий Милонов в связи с этим призвал к его увольнению с федеральных каналов. Происшествие прокомментировал также сексолог, обративший внимание на прошлые увлечения артиста, в том числе на его дом, где были установлены специальные качели для БДСМ-практик. Активно защищая телеведущего, актёр Оскар Кучера резко раскритиковал публикацию записи, сделанной ещё летом. Он назвал тех, кто способствовал её распространению, «моральными уродами».

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

