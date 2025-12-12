Дибров поздравил россиян с наступающим Новым годом, упомянув сардельку
Дмитрий Дибров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 1dbrov
Телеведущий Дмитрий Дибров поздравил россиян с наступающим Новым годом. Он пожелал согражданам полыхать энергией, а также упомянул сардельку.
«Желаю поменьше быть кобылой и клячей. Наоборот, быть стремительными людьми. Меньше краснеть, не попадайте в дурацкие ситуации. И регулируйте выпитое с вечера, чтобы утром не быть красными. Давайте огонь, чтобы прямо на вас жарились сардельки», — сказал Дибров в беседе с Life.ru.
Дмитрий Дибров поздравил россиян с наступающим Новым годом. Видео © Life.ru
К слову, о сардельках. Недавно Дибров попал в скандал, появившись на публике с расстёгнутой ширинкой. Депутат Госдумы Виталий Милонов в связи с этим призвал к его увольнению с федеральных каналов. Происшествие прокомментировал также сексолог, обративший внимание на прошлые увлечения артиста, в том числе на его дом, где были установлены специальные качели для БДСМ-практик. Активно защищая телеведущего, актёр Оскар Кучера резко раскритиковал публикацию записи, сделанной ещё летом. Он назвал тех, кто способствовал её распространению, «моральными уродами».
