Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 21:40

Король Великобритании Карл III в обращении к нации рассказал о борьбе с раком

Карл III. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Карл III. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Король Великобритании Карл III решил нарушить вековую традицию королевской семьи и публично рассказать о своём опыте борьбы с онкологическим заболеванием. Как сообщает Daily Mail, 77-летний монарх записал специальное видеообращение для благотворительной акции «Борись против рака 2025».

В обращении, записанном ещё в конце ноября в Кларенс-хаусе, король подчеркнул важность ранней диагностики заболевания и поделился деталями своего диагноза, поставленного в начале 2024 года.

Унижение Виндзоров: Британскую королевскую семью перестанут бесплатно пускать на турниры
Унижение Виндзоров: Британскую королевскую семью перестанут бесплатно пускать на турниры

Ранее принц Гарри заявлял о своём желании примириться с семьёй, отмечая, что обеспокоен здоровьем Карла III и не хочет «продолжать войну». В сентябре принц впервые за долгое время даже лично встретился с отцом. Напомним, он рассорился с семьёй после выхода своих мемуаров, а также после скандальных откровений его супруги Меган Маркл в интервью Опре Уинфри.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Великобритания
  • Карл III
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar