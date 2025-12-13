Король Великобритании Карл III в обращении к нации рассказал о борьбе с раком

Король Великобритании Карл III решил нарушить вековую традицию королевской семьи и публично рассказать о своём опыте борьбы с онкологическим заболеванием. Как сообщает Daily Mail, 77-летний монарх записал специальное видеообращение для благотворительной акции «Борись против рака 2025».

В обращении, записанном ещё в конце ноября в Кларенс-хаусе, король подчеркнул важность ранней диагностики заболевания и поделился деталями своего диагноза, поставленного в начале 2024 года.