13 декабря, 07:21

В Италии сочли приговором для ЕС кражу 300 миллиардов евро у России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Европейский Союз принял решение о бессрочной блокировке российских суверенных активов на сумму 300 миллиардов евро, что серьёзно ударило по репутации Европы. Такая оценка последствий опубликована итальянским изданием l'AntiDiplomatico.

В статье утверждается, что Брюссель, игнорируя риски эскалации, всё же решился на такой шаг. Так, европейские структуры полностью дискредитировали себя перед мировым сообществом и нанесли себе больший ущерб, чем России.

«ЕС, игнорируя опасности этой эскалации, пересёк красную линию в международном праве и государственном суверенитете», — сказано в материале.

Автор приходит к выводу, что этот шаг окончательно подрывает доверие к евро как резервной валюте и к европейской финансовой системе в целом, поскольку ни одно государство не сможет чувствовать себя в безопасности, размещая там свои активы.

Напомним, что Евросоюз решил бессрочно заморозить российские активы на сумму 300 миллиардов евро. При этом в Европе уверены, это такое воровство является в этом случае вполне законным. Российский Центробанк сразу вознамерился объявить ЕС судебную войну. Регулятор уже подал в суд на Euroclear для взыскания убытков.

    avatar