Россиянам назвали необходимый размер финансовой подушки в 2026 году

Финансовая подушка безопасности давно превратилась в базовый элемент базовой взрослой жизни, заявил финансовый аналитик Александр Золотов. По его словам, это запас, который позволяет несколько месяцев жить без паники, если доход резко сократился или исчез из-за потери работы, болезни или других форс-мажоров, не прибегая к кредитам.

Собеседник «Газеты.ru» рекомендовал начинать с расчёта реальных ежемесячных трат за 3–6 месяцев, добавив к ним 10–20% на непредвиденные расходы. Классический ориентир — сумма на 3–6 месяцев, но в нынешних условиях это скорее нижняя граница. Тем, кто работает в нестабильной сфере или содержит семью, стоит ориентироваться на 6–12 месяцев.

Деньги важно хранить на отдельном счёте или вкладе, настроив автоперевод части дохода, и использовать её только в случае реального форс-мажора, а не на бытовые желания. Сначала необходимо погасить дорогие кредиты, а уже потом активно копить резерв. Важно не ждать идеального момента, а начать хотя бы с цели «один месяц жизни без зарплаты», что уже снизит уровень тревоги, объяснил эксперт.