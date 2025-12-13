Путин в Индии
13 декабря, 10:48

Топ-5 самых опасных советов про зубы от блогеров – они уничтожат вашу улыбку

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Стоматолог Кирилл Поляков перечислил самые опасные советы из интернета, которые могут серьёзно навредить зубам. Первый вредный миф — чистка зубов пищевой содой для осветления. Врач объяснил, что сода работает как грубый абразив, истончая и повреждая эмаль, что приводит к повышенной чувствительности и появлению тёмных пятен. Второй опасный метод — протирание зубов лимоном или уксусом.

«Домашнее отбеливание», которым так любят делиться блогеры, — на самом деле удар по эмали. Кислоты разъёдают её буквально на глазах», — предупредил собеседник «Газеты.ru».

Третьим крайне рискованным трендом стоматолог назвал «домашние» брекеты и виниры на клей, которые могут привести к потере зубов из-за неправильного давления, воспаления и нарушения прикуса. Четвёртым вредным советом является чистка зубов активированным углём — ещё одним абразивом, который не отбеливает, а лишь царапает эмаль, заставляя её темнеть сильнее.

Эксперт также предупредил о самом распространённом и опасном заблуждении — не посещать стоматолога, «пока ничего не болит». По его словам, многие заболевания, такие как кариес и пародонтит, долго развиваются безболезненно, и пациенты приходят уже с осложнениями, требующими сложного и дорогого лечения.

Ранее стоматолог раскрыла неожиданную пользу поцелуев для зубов. Кроме того, россиян предупредили о риске вывиха челюсти при сильном зевке или смехе.

