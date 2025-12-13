Выборы в регионах России всегда проводились в полном соответствии с законодательством вне зависимости от внешних условий, даже при обстрелах со стороны ВСУ. Данное заявление сделала член Совета по правам человека при Президенте РФ Марина Ахмедова, комментируя требования главаря киевского режима Владимира Зеленского о перемирии для проведения президентских выборов на Украине.

«Сегодня в Саратове украинские БПЛА убили двух человек. При этом Зеленский требует условием проведения президентских выборов перемирие. То есть мы должны создать режим тишины, чтобы на Украине избиратели смогли проголосовать. Однако, когда выборы происходят у нас, Украина никакого режима тишины не соблюдает, а, напротив, делает всё возможное, чтобы голосование сорвать. А у нас тоже есть территории, на которых идет война, есть приграничье», — написала она в своём телеграм-канале.

Ахмедова напомнила, что российские избирательные комиссии успешно работали в Белгородской области и ДНР, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских сил. По словам общественницы, во время её работы наблюдателем в сентябре регион подвергался массированным атакам беспилотниками и ракетным ударам по гражданской инфраструктуре. Украинская сторона таким образом целенаправленно пыталась сорвать голосование.

Член СПЧ подчеркнула, что Киев никогда не обращался с просьбой о перемирии для проведения выборов на подконтрольных ему территориях в предыдущие годы. По этой причине Ахмедова назвала «феноменальной наглостью» требование Зеленского обеспечить режим тишины, пока его вооружённые силы продолжают атаковать гражданские объекты в РФ. Она заявила, что Россия проводит свои государственные процессы вопреки действиям Украины.