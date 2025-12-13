Путин в Индии
Регион
13 декабря, 13:38

Живодёр пустил щенку пулю в лоб и бросил умирать, но он выжил

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В Аксайском районе Ростовской области волонтёры спасли раненого щенка, который стал жертвой жестокого нападения с применением резиновой пули. Животное с огромной раной между глаз нашла местная жительница у посёлка Опытный. По данным 360.ru, личность живодёра пока не установлена.

Состояние щенка, получившего имя Вита, врачи оценивают как критическое. У него диагностирована серьёзная черепно-мозговая травма, а также пироплазмоз. В ходе операции из раны была извлечена резиновая пуля, однако прогноз для щенка остаётся неблагоприятным.

«На момент нахождения животного в стационаре состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое. Прогноз неблагоприятный», — говорится в выписке из медкарты щенка.

Ранее в Одинцово живодёр выбросил с 16-го этажа двух котов, что привело к их гибели. Полиция уже задержала подозреваемого, им оказался 34-летний мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже на живодёра завели дело.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

