Стармер и фон дер Ляйен обсудили ход конфискации российских активов
Урсулой фон дер Ляйен и Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis / Martin Suker
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провёл телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили экспроприацию суверенных активов России.
В заявлении канцелярии на Даунинг-стрит сообщили, что собеседники затронули инициативу США по мирному урегулированию конфликта на Украине. Они сошлись во мнении, что сейчас — решающий момент для будущего Киева. Европа будет поддерживать страну столько, сколько потребуется для справедливого и устойчивого мира. Также речь зашла о прогрессе в вопросе использования замороженных российских активов.
Еврокомиссия рассчитывает, что на саммите 18–19 декабря страны ЕС примут решение о конфискации активов на сумму 210 млрд евро. Из них 185 млрд евро заблокированы на площадке Euroclear в Бельгии.
Брюссель пока не согласен: Бельгия требует от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий компенсации возможных финансовых потерь из-за ответных мер России.
Ранее совет Евросоюза утвердил решение о бессрочной блокировке активов России на сумму около 300 млрд евро. Эти деньги намерены направить на Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры. Она добавила, что конкретные шаги уже реализуются. Так, ЦБ подал иск в Арбитражный суд Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причинённых убытков.
