Стармер и фон дер Ляйен обсудили ход конфискации российских активов

В заявлении канцелярии на Даунинг-стрит сообщили, что собеседники затронули инициативу США по мирному урегулированию конфликта на Украине. Они сошлись во мнении, что сейчас — решающий момент для будущего Киева. Европа будет поддерживать страну столько, сколько потребуется для справедливого и устойчивого мира. Также речь зашла о прогрессе в вопросе использования замороженных российских активов.