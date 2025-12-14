Путин в Индии
14 декабря, 11:12

Лыжник Коростелёв завоевал ещё три олимпийские квоты в Давосе

Обложка © ТАСС /. ЯГЬФ

Российский лыжник Савелий Коростелёв увеличил число завоёванных лицензий на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

На этапе Кубка мира в швейцарском Давосе спортсмен, выступающий с нейтральным статусом, сумел выполнить нормативы для участия в будущей Олимпиаде сразу в трёх дисциплинах: раздельной гонке, скиатлоне и марафоне.

Квоты стали итогом его выступления в индивидуальной гонке свободным стилем, где он финишировал 25. На дистанции 10 километров результат Коростелёва составил 24 минуты 1 секунду, а отрыв от триумфатора забега норвежца Эйнара Хедегарта достиг 1 минуты 20,3 секунды.

Сроки следующих зимних Игр назначены на период с 6 по 22 февраля 2026 года, а местом проведения выступят итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально предоставила нейтральный статус Коростелёву и Непряевой, выполнив вердикт Спортивного арбитражного суда. Вчера, 13 декабря, они выступили на Кубке мира в Давосе в квалификации к спринту. Россияне не смогли пройти в финальную стадию, но завоевали квоты для Олимпийских игр 2026 года в Италии.

