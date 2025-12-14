Песков рассказал о темах переговоров Путина и Эрдогана
Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Переговоры российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана в Ашхабаде затянулись из-за обсуждения чувствительных тем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пояснив, что в таких диалогах сложно уложиться в регламент.
«Естественно, обсуждаются очень чувствительные темы, в ходе таких обсуждений, как правило, очень сложно контролировать время», — сказал Песков.
Напомним, что Владимир Путин встретился с Эрдоганом в ходе визита в Туркменистан. Лидеры двух стран сначала провели переговоры с расширенном составе, а затем продолжили беседу с глазу на глаз. В Кремле потом сообщили, что они обсуждали планы Европы на российские замороженные активы.
