14 декабря, 11:39

Песков рассказал о темах переговоров Путина и Эрдогана

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Переговоры российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана в Ашхабаде затянулись из-за обсуждения чувствительных тем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пояснив, что в таких диалогах сложно уложиться в регламент.

«Естественно, обсуждаются очень чувствительные темы, в ходе таких обсуждений, как правило, очень сложно контролировать время», — сказал Песков.

Эрдоган назвал успешными переговоры в Ашхабаде и рассказал об обещании Путина

Напомним, что Владимир Путин встретился с Эрдоганом в ходе визита в Туркменистан. Лидеры двух стран сначала провели переговоры с расширенном составе, а затем продолжили беседу с глазу на глаз. В Кремле потом сообщили, что они обсуждали планы Европы на российские замороженные активы.

