Песков рассказал о темах переговоров Путина и Эрдогана

Переговоры российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана в Ашхабаде затянулись из-за обсуждения чувствительных тем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пояснив, что в таких диалогах сложно уложиться в регламент.

«Естественно, обсуждаются очень чувствительные темы, в ходе таких обсуждений, как правило, очень сложно контролировать время», — сказал Песков.