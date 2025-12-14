Видео с Зеленским у Купянска поставили под сомнение после проверки дроном

Видео с Владимиром Зеленским возле Купянска, появившееся несколько дней назад, оказалось под сомнением после проверки с помощью беспилотника. В ролике показано, что глава киевского режима находится у стелы на въезде в город. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Операторы БПЛА вылетели на это место и зафиксировали несоответствия. На текущих кадрах видно, что в надписи на стеле отсутствуют несколько букв, а антидроновая сетка повреждена и разорвана. При этом на опубликованном видео с Зеленским стела выглядит почти целой, а защитная сетка — полностью разорвана. Эти детали указывают на то, что съёмка могла быть сделана ранее или не в том месте, о котором заявлялось.