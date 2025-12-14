Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 12:35

Видео с Зеленским у Купянска поставили под сомнение после проверки дроном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Видео с Владимиром Зеленским возле Купянска, появившееся несколько дней назад, оказалось под сомнением после проверки с помощью беспилотника. В ролике показано, что глава киевского режима находится у стелы на въезде в город. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Видео Зеленского возле Купянска разоблачили. Видео © Telegram/ Mash на Донбассе

Операторы БПЛА вылетели на это место и зафиксировали несоответствия. На текущих кадрах видно, что в надписи на стеле отсутствуют несколько букв, а антидроновая сетка повреждена и разорвана. При этом на опубликованном видео с Зеленским стела выглядит почти целой, а защитная сетка — полностью разорвана. Эти детали указывают на то, что съёмка могла быть сделана ранее или не в том месте, о котором заявлялось.

Зеленский заявил об отсутствии обратной связи от США на мирные предложения Киева
Зеленский заявил об отсутствии обратной связи от США на мирные предложения Киева

Ранее Зеленский подчеркивал, что «всегда готов к выборам». Позже он озвучил возможные сроки проведения выборов на Украине, а также предложил Раде разработать законы о выборах во время военного положения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar