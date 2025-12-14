Кличко раскрыл, какой удар получила Украина из-за коррупционного скандала

Недавний коррупционный скандал негативно сказался на уровне доверия к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, его цитирует издание «Страна.ua».

«Всё очень плохо. Скажу откровенно, это серьёзный удар для всей Украины», — сказал он.

Он отметил, что подобные скандалы негативно сказываются на уровне доверия как внутри страны, так и на международной арене.