14 декабря, 13:36

Кличко раскрыл, какой удар получила Украина из-за коррупционного скандала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GoncharGonchar

Недавний коррупционный скандал негативно сказался на уровне доверия к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, его цитирует издание «Страна.ua».

«Всё очень плохо. Скажу откровенно, это серьёзный удар для всей Украины», — сказал он.

Он отметил, что подобные скандалы негативно сказываются на уровне доверия как внутри страны, так и на международной арене.

Напомним, 10 ноября НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) провело обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Однако сам предприниматель успел сбежать из страны. Тем временем были обнародованы записи разговоров украинских чиновников, доказывающие коррупцию в киевском руководстве. На плёнках фигурируют голоса самого Зеленского, Миндича, экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака и других чиновников. Хищения совершались в сфере энергетики и вооружения. На фоне скандала Зеленский сделал вид, что ничего особенного не происходит, а затем отправился в турне по Европе.

Мария Любицкая
