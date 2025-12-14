Поздравившего евреев с Ханукой Стармера призвали «проверить новости»

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера призвали удалить пост с поздравлением с еврейским праздником Ханука после стрельбы на пляже Бондай в Сиднее. Об этом пишет газета Daily Mail.

Как отмечает издание, вскоре после сообщений о стрельбе Стармер опубликовал в соцсети X запись, в которой выразил надежду, что Ханука «принесёт надежду, мир и утешение» еврейским общинам. Позже, примерно через час, он разместил отдельный пост с соболезнованиями Австралии и заявил, что его постоянно информируют о происходящем.

Пользователи соцсетей резко отреагировали на первую публикацию, призвав премьера «проверить новости» и «включить телевизор». В Daily Mail отмечают, что многие сочли пост неуместным на фоне трагедии. Один из юзеров предположил, что публикация была запланирована заранее и вышла автоматически, без учёта экстренных событий.