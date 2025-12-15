США намерены привлечь к ответственности виновных в нападении на патруль в Сирии

Администрация Соединённых Штатов намерена привлечь к ответственности причастных к нападению на сирийско-американский патруль, которое произошло в районе Пальмиры. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

В заявлении ведомства указано, что данную тему обсудили во время телефонного разговора госсекретаря Марко Рубио с главой МИД переходного сирийского правительства Асаадом аш-Шейбани.

«Соединённые Штаты привлекут к ответственности всех, кто причиняет вред и угрожает американцам», — говорится в заявлении Госдепартамента.