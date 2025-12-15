Защита «крабового короля» Олега Кана намерена обжаловать приговор суда

Защита бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король», намерена обжаловать приговор Фрунзенского районного суда Владивостока. Обвинение связано с контрабандой живого краба на 2,6 млрд рублей и сокрытием налогов. Об этом рассказал ТАСС его адвокат Евгений Ефимчук.

Ранее Life.ru писал, что экс-сенатора Александра Тер-Аванесова заочно обвинили в мошенничестве, он объявлен в федеральный розыск по части 4 статьи 159 УК РФ в рамках дела, связанного с бывшим замминистра строительства ДНР Юлией Мерваезовой. Сейчас по делу проходят 14 спорных госконтрактов, назначены строительные и бухгалтерские экспертизы.