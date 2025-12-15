Свиные головы нашли на мусульманском кладбище в Сиднее после теракта

Шокирующий акт мести потряс Сидней. На одном из мусульманских кладбищ на западе города неизвестные бросили свиные головы на могилы. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл после кровавого теракта на пляже Бондай.

Известный мусульманский гробовщик Ахмад Храичи резко осудил этот акт, назвав его чистым безумием, которое лишь разжигает гнев, боль и рознь. По его словам, погребённые на кладбище люди умерли задолго до трагических событий и не имеют к ним никакого отношения.

Эта выходка произошла на фоне заявлений мусульманских лидеров Сиднея, что они откажутся проводить погребальные обряды для предполагаемых исполнителей теракта на пляже. Ими, по данным следствия, являются 24-летний Навид Акрам и его 50-летний отец Саджид Акрам. Один из стрелявших погиб, а Навид Акрам с огнестрельным ранением находится в больнице под охраной полиции.