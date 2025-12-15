Россия и США
15 декабря, 02:24

Миллиардер пожертвовал $100 тыс. мужчине, обезоружившему террориста в Сиднее

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenisProduction.com

Американский банкир и основатель фонда Pershing Square Билл Экман пожертвовал 100 тысяч долларов Ахмеду аль-Ахмеду, который сумел обезвредить одного из террористов, устроивших стрельбу на пляже Сиднея. Об этом пишет Daily Mail.

После трагедии бизнесмен Экман, чьё состояние превышает 9,5 миллиарда долларов, заявил о намерении лично отметить Ахмеда за его решительные действия. В своём обращении в социальных сетях он предложил собрать средства на платформе GoFundMe, чтобы поддержать мужчину, который на данный момент находится в больнице.

Издание выяснило, что Экман уже пожертвовал мужчине 100 000 долларов.

Ранее офис австралийского премьера сообщил, что власти приспустят национальные флаги в понедельник в знак скорби о жертвах теракта в Сиднее. Напомним, 14 декабря на пляже Бонди произошла стрельба во время празднования Хануки. В результате происшествия погибли 16 человек, ещё 40 получили ранения. Нападение квалифицировано полицией как теракт. Стрелявшие — отец и сын. Один из нападавших был убит, второй находится в критическом состоянии. На месте происшествия сапёры обезвредили самодельное взрывное устройство.

