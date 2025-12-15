В Австралии приспустят флаги в знак траура и скорби о жертвах теракта в Сиднее

Власти Австралии приспустят национальные флаги в понедельник в знак скорби о жертвах теракта в Сиднее. Об этом сообщил офис премьер-министра Энтони Альбанезе.

«В знак траура и уважения, а также в соответствии с протоколом, австралийский национальный флаг должен быть приспущен в понедельник, 15 декабря 2025 года, на всех зданиях и учреждениях, занимаемых австралийскими правительственными и связанными с ними ведомствами. Другие организации также могут принять участие», — говорится в официальном заявлении.

Напомним, 14 декабря на пляже Бонди произошла стрельба во время празднования Хануки. В результате происшествия погибли 16 человек, ещё 40 получили ранения. Нападение квалифицировано полицией как теракт. Стрелявшие — отец и сын. Один из нападавших был убит, второй находится в критическом состоянии. На месте происшествия сапёры обезвредили самодельное взрывное устройство.