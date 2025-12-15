Россия и США
«Буревестник»
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 00:25

В Австралии приспустят флаги в знак траура и скорби о жертвах теракта в Сиднее

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Benny Marty

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Benny Marty

Власти Австралии приспустят национальные флаги в понедельник в знак скорби о жертвах теракта в Сиднее. Об этом сообщил офис премьер-министра Энтони Альбанезе.

«В знак траура и уважения, а также в соответствии с протоколом, австралийский национальный флаг должен быть приспущен в понедельник, 15 декабря 2025 года, на всех зданиях и учреждениях, занимаемых австралийскими правительственными и связанными с ними ведомствами. Другие организации также могут принять участие», — говорится в официальном заявлении.

Захарова назвала чудовищной трагедией теракт на пляже в Сиднее
Захарова назвала чудовищной трагедией теракт на пляже в Сиднее

Напомним, 14 декабря на пляже Бонди произошла стрельба во время празднования Хануки. В результате происшествия погибли 16 человек, ещё 40 получили ранения. Нападение квалифицировано полицией как теракт. Стрелявшие — отец и сын. Один из нападавших был убит, второй находится в критическом состоянии. На месте происшествия сапёры обезвредили самодельное взрывное устройство.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Австралия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar