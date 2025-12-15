Очевидцы рассказали, как вели себя Усольцевы в день своего загадочного исчезновения

Стали известны новые подробности о последних часах перед исчезновением семьи Усольцевых в Красноярском крае. Как сообщает aif.ru, в день пропажи, 28 сентября, их видели несколько очевидцев, которые описали поведение и планы супругов с дочерью.

Согласно свидетельствам, около 17:00 семья находилась на обзорной площадке. Учительница Ярослава Баранова, которая их там встретила, рассказала, что Сергей нёс на плечах маленькую Арину. Супруги спокойно гуляли, девочка каталась на качелях, а Ирина много фотографировала и снимала видео, казалась радостной и часто смеялась. Именно она попросила Ярославу сделать общее фото, на котором также запечатлён их питомец — корги в перламутровом ошейнике. Педагог отметила, что все были оды легко, в футболках и штанах, и, по её ощущениям, мёрзли. В тот же момент, когда Арина подошла близко к краю обрыва, мать сделала ей замечание, и девочка сразу отошла. С этого места позже был зафиксирован последний сигнал сотового телефона Усольцевых.

Ранее в тот же день, около 10 утра, Усольцевы общались с гидом на турбазе, спрашивая дорогу к Камню желаний. Последними, кто их видел, стали супруги Корчагины, у дома которых семья припарковалась. Ирина тогда переоделась в ещё более лёгкую одежду — футболку и шорты. Эта деталь говорит, что они не планировали долгого похода, что делает их последующее исчезновение ещё более загадочным.