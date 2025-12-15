Россия и США
«Буревестник»
15 декабря, 08:42

В России готовят жёсткие меры против скрывающихся за границей преступников

Володин анонсировал новые ограничения для уехавших из России нарушителей закона

Обложка © Life.ru

Госдума готовится к рассмотрению пакета законопроектов, вводящих жёсткие ограничения для лиц, скрывающихся за границей и уклоняющихся от ответственности за преступления. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В своём Telegram-канале он подчеркнул, что даже находясь за пределами России, «предатели страны» должны понимать неизбежность наказания за совершённые действия. По словам Володина, в ближайшее время депутаты приступят к обсуждению инициатив, направленных на ограничение прав граждан, которые находятся за рубежом и подозреваются в уголовных преступлениях.

Законопроекты подготовлены членами думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во главе с Василием Пискарёвым. Они предполагают применение мер не только к скрывающимся от уголовного преследования, но и к лицам, привлечённым к административной ответственности за нарушение требований Минюста к иноагентам, призывы к нарушению территориальной целостности страны и дискредитацию Вооружённых сил.

Среди возможных ограничений — запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, приостановка регистрации недвижимости и водительских удостоверений, отказ в предоставлении кредитов и онлайн-госуслуг, блокировка счетов и имущества, запрет на сделки по доверенности, а также ограничения на консульские действия и использование электронной подписи.

Ранее депутаты уже поддержали инициативу об аресте имущества граждан, покинувших Россию и совершивших правонарушения против её интересов за рубежом. Кроме того, Госдума приняла закон о заочном рассмотрении дел в отношении лиц, находящихся за границей, по 20 видам преступлений против России.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Госдума
  • Политика
