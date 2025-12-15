В Хабаровске пятый день ищут парня, пропавшего в 20-градусный мороз после проигрыша денег
Анатолий Мунько. Обложка © Предоставлено Kp.ru
В Хабаровске разыскивают 21-летнего Анатолия Мунько, который ушёл из дома в 20-градусный мороз и не вернулся. О ситуации рассказала его девушка.
«Последний раз мы общались в день его ухода о деньгах, которые он проиграл. Сумма не особо большая. Но обсуждали с ним, на что эти деньги были нужны», — поделилась хабаровчанка в беседе с kp.ru.
Сначала она предположила, что он остался у друзей, но там его не видели. К поискам подключились волонтёры. Пропавший был одет во всё чёрное, его рост около 180 см, худощавого телосложения, карие глаза.
Ранее в Прикамье пропала группа из 15 туристов, выехавших на снегоходах к горе Ослянка. В составе были как новички, так и опытные участники из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Маршрут не был согласован с МЧС. На турбазу самостоятельно вернулись только двое человек, их состояние не вызывает опасений. Поиски остальных 13 участников продолжаются.
