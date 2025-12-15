В Хабаровске пятый день ищут парня, пропавшего в 20-градусный мороз после проигрыша денег

В Хабаровске разыскивают 21-летнего Анатолия Мунько, который ушёл из дома в 20-градусный мороз и не вернулся. О ситуации рассказала его девушка.

«Последний раз мы общались в день его ухода о деньгах, которые он проиграл. Сумма не особо большая. Но обсуждали с ним, на что эти деньги были нужны», — поделилась хабаровчанка в беседе с kp.ru.

Сначала она предположила, что он остался у друзей, но там его не видели. К поискам подключились волонтёры. Пропавший был одет во всё чёрное, его рост около 180 см, худощавого телосложения, карие глаза.