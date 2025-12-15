Напавший на учительницу в Петербурге школьник переживал из-за экзаменов и разлада в семье

Мать школьника, напавшего на учительницу, заявила, что причиной стал тяжёлый психологический срыв ребёнка. По её словам, это не было связано с личной неприязнью к педагогу.

Женщина рассказала 78.ru, что с начала года подросток находился в сильном стрессе из-за плотного графика и подготовки к ОГЭ. Ситуацию усугубило то, что накануне инцидента мать в качестве наказания забрала у него телефон.

Кроме того, в мае из семьи ушёл отец, что также могло повлиять на состояние ребёнка. По мнению матери, всё дело в совокупности подросткового возраста, морального напряжения и переживаний из-за распада семьи.