Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 10:06

Напавший на учительницу в Петербурге школьник переживал из-за экзаменов и разлада в семье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мать школьника, напавшего на учительницу, заявила, что причиной стал тяжёлый психологический срыв ребёнка. По её словам, это не было связано с личной неприязнью к педагогу.

Женщина рассказала 78.ru, что с начала года подросток находился в сильном стрессе из-за плотного графика и подготовки к ОГЭ. Ситуацию усугубило то, что накануне инцидента мать в качестве наказания забрала у него телефон.

Кроме того, в мае из семьи ушёл отец, что также могло повлиять на состояние ребёнка. По мнению матери, всё дело в совокупности подросткового возраста, морального напряжения и переживаний из-за распада семьи.

Порезавший учительницу в Петербурге подросток был гордостью школы
Порезавший учительницу в Петербурге подросток был гордостью школы

Напомним, в школе №191 Санкт-Петербурга произошло нападение ученика на учительницу с ножом. Пострадавшей оказалась педагог начальных классов. Для обеспечения безопасности всех детей в момент инцидента разместили в спортзале. На месте работали правоохранительные органы и скорая помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar