Напавший на учительницу в Петербурге школьник переживал из-за экзаменов и разлада в семье
Мать школьника, напавшего на учительницу, заявила, что причиной стал тяжёлый психологический срыв ребёнка. По её словам, это не было связано с личной неприязнью к педагогу.
Женщина рассказала 78.ru, что с начала года подросток находился в сильном стрессе из-за плотного графика и подготовки к ОГЭ. Ситуацию усугубило то, что накануне инцидента мать в качестве наказания забрала у него телефон.
Кроме того, в мае из семьи ушёл отец, что также могло повлиять на состояние ребёнка. По мнению матери, всё дело в совокупности подросткового возраста, морального напряжения и переживаний из-за распада семьи.
Напомним, в школе №191 Санкт-Петербурга произошло нападение ученика на учительницу с ножом. Пострадавшей оказалась педагог начальных классов. Для обеспечения безопасности всех детей в момент инцидента разместили в спортзале. На месте работали правоохранительные органы и скорая помощь.
