Глава Пентагона Хегсет назвал подходящий для ликвидации террористов день

Глава Министерства обороны США Пит Хегсет заявил, что каждый день подходит для ликвидации террористов, но сегодня — особенно. Так он отреагировал на запись в социальной сети Х бывшего морского пехотинца и соведущего Fox News Джои Джонса.

Джонс, комментируя новости о стрельбе в австралийском Сиднее, написал в своём микроблоге, что сегодня был бы отличный день для устранения террористов. Пит Хегсет, отвечая на эту реплику, подчеркнул, что американские военные этим занимаются.