Регион
15 декабря, 11:39

Глава Пентагона Хегсет назвал подходящий для ликвидации террористов день

Обложка © ТАСС / АР

Глава Министерства обороны США Пит Хегсет заявил, что каждый день подходит для ликвидации террористов, но сегодня — особенно. Так он отреагировал на запись в социальной сети Х бывшего морского пехотинца и соведущего Fox News Джои Джонса.

Джонс, комментируя новости о стрельбе в австралийском Сиднее, написал в своём микроблоге, что сегодня был бы отличный день для устранения террористов. Пит Хегсет, отвечая на эту реплику, подчеркнул, что американские военные этим занимаются.

Свиные головы нашли на мусульманском кладбище в Сиднее после теракта

Напомним, в минувшее воскресенье двое вооружённых мужчин открыли огонь по людям на пляже Бондай во время церемонии зажигания ханукальных свечей. В результате нападения погибли 16 человек, включая одного из нападавших, и более 40 получили ранения. Полиция также изъяла с места происшествия два активированных самодельных взрывных устройства, которые впоследствии были обезврежены сапёрами.

Вероника Бакумченко
