15 декабря, 12:54

Пропавшую группу туристов у горы Ослянка нашли живой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Prudek

Потерявшуюся группу из 13 туристов, отправившихся на снегоходах в район горы Ослянка, нашли живой. Об этом рассказали в телеграм-канале «Ослянка House».

«Группа найдена. Все кто планирует выезжать на поиски - отбой. Все нашлись!» — рассказали представители турбазы.

Напомним, что 13 декабря, группа из 15 человек из Екатеринбурга и Верхней Пышмы ушла в поход, при этом маршрут не был зарегистрирован в МЧС. Двое туристов самостоятельно вернулись на базу, их жизни ничего не угрожало. Поиски остальных велись несколько дней. Вскоре спасателям удалось установить, где находятся пропавшие в горах Прикамья туристы.

Полина Никифорова
