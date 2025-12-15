Пропавшую группу туристов у горы Ослянка нашли живой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Prudek
Потерявшуюся группу из 13 туристов, отправившихся на снегоходах в район горы Ослянка, нашли живой. Об этом рассказали в телеграм-канале «Ослянка House».
«Группа найдена. Все кто планирует выезжать на поиски - отбой. Все нашлись!» — рассказали представители турбазы.
Напомним, что 13 декабря, группа из 15 человек из Екатеринбурга и Верхней Пышмы ушла в поход, при этом маршрут не был зарегистрирован в МЧС. Двое туристов самостоятельно вернулись на базу, их жизни ничего не угрожало. Поиски остальных велись несколько дней. Вскоре спасателям удалось установить, где находятся пропавшие в горах Прикамья туристы.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.