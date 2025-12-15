Пропавшую группу туристов у горы Ослянка нашли живой

Потерявшуюся группу из 13 туристов, отправившихся на снегоходах в район горы Ослянка, нашли живой. Об этом рассказали в телеграм-канале «Ослянка House».

«Группа найдена. Все кто планирует выезжать на поиски - отбой. Все нашлись!» — рассказали представители турбазы.