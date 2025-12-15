AFP: Лидеры ЕС опасаются, что Трамп навяжет Зеленскому территориальные уступки

Европейские лидеры выражают обеспокоенность возможными действиями президента США Дональда Трампа в вопросе украинского урегулирования. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на источник, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие главы государств опасаются, что Вашингтон может навязать Киеву условия мирного соглашения, предусматривающие территориальные уступки.

Кроме того, по данным агентства, в европейских столицах не исключают сценарий, при котором США сократят поддержку Украины и отстранят страны ЕС от участия в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

Ранее переговоры украинской и американской делегаций по вопросам урегулирования конфликта завершились в Берлине. Вторая встреча, состоявшаяся сегодня, в понедельник, длилась около двух часов.

На переговорах, как уже рассказывал Life.ru, украинская делегация изучает возможность принятия двух ключевых пунктов американского плана урегулирования. Владимир Зеленский, если верить зарубежным СМИ, при определённых условиях готов согласиться на проведение выборов в течение ста дней и отказаться от курса на вступление в НАТО.