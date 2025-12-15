Найденные в Прикамье туристы выехали в лагерь в сопровождении спасателей

В настоящее время все туристы в сопровождении спасателей уже выдвинулись обратно в базовый лагерь. По сообщению ГУ МЧС России по Пермскому краю, россиян обнаружили в 5 километрах от турбазы. По предварительным данным, их состояние удовлетворительное.

Напомним, что группа из 15 человек из Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправилась в поход 13 декабря, не зарегистрировав свой маршрут в МЧС. Ранее на базу самостоятельно смогли вернуться двое участников похода, с ними всё было в порядке. Поиски оставшихся 13 человек продолжались несколько суток с привлечением значительных сил и средств. Позже появилась информация о том, что туристов удалось найти. В пресс-службе регионального управления СК России отметили, что группа была вынуждена остановиться и организовать лагерь для ожидания помощи после возникновения технических неисправностей у их транспортного средства.