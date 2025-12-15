Среди погибших в теракте в Сиднее была дочка русскоговорящих эмигрантов из Одессы

Десятилетняя девочка, погибшая во время теракта в сиднейском торговом центре, была дочерью русскоговорящих эмигрантов из Одессы. Об этом RT рассказали близкие семьи.

«В кругу близких Матильду называли пчёлкой. Она была очень светлой, всегда весёлой», — поделились знакомые.

Матильду застрелили, когда она играла с животными и не успела спрятаться от нападавшего. Её шестилетняя сестра Самма, находившаяся рядом, чудом выжила. Девочки с семьёй пришли на празднование Хануки. Родители Михаил и Валентина всегда брали детей на праздники. Матильда училась в русской школе «Гармония» в пригороде Сиднея.