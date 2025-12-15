Прямая линия 2025
15 декабря, 15:13

Среди погибших в теракте в Сиднее была дочка русскоговорящих эмигрантов из Одессы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Десятилетняя девочка, погибшая во время теракта в сиднейском торговом центре, была дочерью русскоговорящих эмигрантов из Одессы. Об этом RT рассказали близкие семьи.

«В кругу близких Матильду называли пчёлкой. Она была очень светлой, всегда весёлой», — поделились знакомые.

Матильду застрелили, когда она играла с животными и не успела спрятаться от нападавшего. Её шестилетняя сестра Самма, находившаяся рядом, чудом выжила. Девочки с семьёй пришли на празднование Хануки. Родители Михаил и Валентина всегда брали детей на праздники. Матильда училась в русской школе «Гармония» в пригороде Сиднея.

Напомним, в воскресенье двое вооружённых мужчин открыли огонь по людям на пляже Бондай во время церемонии зажигания ханукальных свечей. В результате нападения, по последним данным, погибли 16 человек, включая одного из нападавших, и более 40 получили ранения. На месте происшествия полиция также обнаружила и обезвредила два активированных самодельных взрывных устройства, что указывает на тщательное планирование атаки. Эти события шокировали Австралию и мир, так как подобные массовые нападения с применением огнестрельного оружия и взрывчатки в стране практически не случались.

