Ефремов перестал общаться с Охлобыстиным после освобождения по УДО

Российский актёр Михаил Ефремов после возвращения из колонии по УДО начал постепенно возвращаться к работе, тем не менее отношения с близким окружением изменились. Как заявил StarHit артист Иван Охлобыстин, Ефремов сильно дистанцировался от него.

«Он очень дистанцировался, по известным нам причинам, а я не нахожу в себе дерзости его отвлекать, как все остальные. Он дистанцировался, можно понять его, тяжело всё это», — сказал Охлобыстин.

Ранее режиссёр Никита Михалков признался, что немало сделал для реинтеграции актёра Михаила Ефремова в творческое пространство. По его мнению, у артиста было предостаточно времени, чтобы всё осознать. Михалков подверг критике Ефремова, но в то же время поддержал его, отметив глубину таланта актёра и возможность изменить себя и свою жизнь.