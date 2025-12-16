Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 04:12

Суд первой инстанции отказал Лурье во взыскании с Долиной убытков

Обложка © VK / Лариса Долина

Обложка © VK / Лариса Долина

Полина Лурье может взыскать деньги за причинённый ущерб с мошенников, под влиянием которых артистка Лариса Долина продала квартиру. В судебных документах уточняется, что первая инстанция отклонила иск Лурье о взыскании компенсации с Долиной. Об этом пишет ТАСС.

В апелляционной инстанции указали, что Долина не обязана возмещать сумму, полученную преступниками, и у Лурье остаётся право предъявлять претензии непосредственно к ним.

Ассоциация юристов уведомила Верховный суд о серьёзной ошибке в деле Долиной
Ассоциация юристов уведомила Верховный суд о серьёзной ошибке в деле Долиной

Напомним, 16 декабря Верховный суд России начнёт рассмотрение жалобы Полины Лурье. Она оспаривает судебные решения, которые оставили за певицей Ларисой Долиной квартиру в Хамовниках, проданную ей ранее. Заседание назначено на 15:00. Напомним, Лариса Долина стала жертвой мошенников и продала квартиру, после чего средства от сделки перевели на подставные счета. Общая сумма ущерба составила около 130 миллионов рублей. Мосгорсуд сохранил за певицей право собственности на жильё в Хамовниках и отклонил апелляцию Полины Лурье. Суд также отказал покупательнице во взыскании 112 миллионов рублей. Позднее дело направили в Верховный суд, при этом Долина заявила о готовности полностью вернуть полученные от Лурье деньги.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar