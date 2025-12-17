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Регион
Опубликовано 17 декабря 2025, 16:39

Гончаренко* из Рады: Зеленский обещал блэкаут в Москве, а получил в Одессе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mushrooms Art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mushrooms Art

Украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что обещанный киевскими властями «блэкаут в Москве» обернулся отключениями света в Одессе. Парламентарий также напомнил, что в результате ударов по энергообъектам без света остались и другие города.

«Пока нам обещали блэкаут в Москве, мы получили его в Чернигове, в Сумах, в Одессе. До сих пор в Одессе не у всех есть свет», — подчеркнул депутат.

Нардеп добавил, что тем временем сбежавший с Украины соратник экс-комика Владимира Зеленского Тимур Миндич, обвиняемый в коррупции, сидит в тепле с шампанским, и именно это, отметил Гончаренко* с иронией, является справедливостью по-украински.

В Одессе более 430 тысяч абонентов остаются без света
В Одессе более 430 тысяч абонентов остаются без света

Ранее Life.ru писал, что энергетическая инфраструктура Украины испытывает крайне серьёзные трудности. Эксперты указывают на высокую вероятность выхода из строя магистральных сетей, что может привести к разделению единой энергосистемы на изолированные региональные сегменты. Сейчас жители Киева сталкиваются с отключениями электричества, суммарно длящимися до 16 часов в сутки, в то время как промышленные предприятия вынужденно обеспечивают себя энергией самостоятельно.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Анастасия Никонорова
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