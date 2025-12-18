Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил журналистов, что искусственный интеллект никогда не должен работать вместо человека, так как его функция — лишь помогать. Так он ответил на вопрос о применении технологий ИИ во время обработки обращений граждан, поступающих на прямую линию президенту Владимиру Путину.

«Система развивается, и она очень помогает. В этом, собственно и призвание ИИ. Это не цель, чтобы он работал за нас, это невозможно», — сказал Песков.

По его словам, искусственный интеллект помогает проводить анализ поступающих от россиян вопросов и создавать общую картину. В беседе с радио «Маяк» Песков пояснил, что уже зарегистрировано свыше двух миллионов обращений, а значит разобрать их за пару недель физически невозможно, поэтому ИИ анализирует заявки и группирует их, тем более что нейросеть постоянно обучается и развивается, облегчая человеческий труд.

Песков добавил, что в 2026 году искусственный интеллект «научится» перенаправлять обращения граждан в профильные ведомства для быстрого решения проблем, сейчас вся подобная рассылка ведётся вручную.