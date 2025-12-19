В России наиболее подходящей в настоящее время является президентская форма правления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Итогах года, отвечая на вопрос журналиста «Би-би-си».

«Вы сказали, что вся власть в моих руках. Да, конечно, у президента России большие полномочия, но полагаю, что в нашей стране президентская форма правления сегодня является обоснованной», — подчеркнул российский лидер.

Он заметил, что контуры этой власти чётко обозначены и прописаны в Конституции нашей страны. Путин добавил, что подписывает законы, но значительная их часть инициируется депутатами Госдумы или членами Совета Федерации.