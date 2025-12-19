Путин на вопрос о своей власти напомнил о форме правления в России
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В России наиболее подходящей в настоящее время является президентская форма правления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Итогах года, отвечая на вопрос журналиста «Би-би-си».
«Вы сказали, что вся власть в моих руках. Да, конечно, у президента России большие полномочия, но полагаю, что в нашей стране президентская форма правления сегодня является обоснованной», — подчеркнул российский лидер.
Он заметил, что контуры этой власти чётко обозначены и прописаны в Конституции нашей страны. Путин добавил, что подписывает законы, но значительная их часть инициируется депутатами Госдумы или членами Совета Федерации.
Напомним, сегодня Путин проводит прямую линию, подводя итоги года. Президенту задали вопросы более 3 миллионов россиян. Много времени российский лидер уделил темам спецоперации, экономики и демографии. В частности Путин сообщил о положительной демографической тенденции в 25 регионах. Он призвал сделать материнство и отцовство модным явлением. Президент также анонсировал новые меры поддержки семей с детьми с 1 января 2026 года.
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