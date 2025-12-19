Путин дал неожиданный ответ на вопрос о личных успехах в 2025 году
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Президент России Владимир Путин ответил во время прямой линии на вопрос о личных успехах в текущем году. По словам главы государства, они тесно связаны с результатами его профессиональной деятельности, так как в этом вся его жизнь.
«Мои успехи не могут быть отделены от успехов страны. Я этим живу», — подчеркнул Путин.
Напомним, сегодня Путин отвечает на вопросы от россиян, всего поступило около 3 миллионов обращений. Помимо прочего, граждане интересовались повседневной жизнью президента. Так, Путин признался, что у него есть профессиональная деформация. Также он часто ложится спать очень поздно, продолжая работать. И, наконец, он раскрыл правду о своих друзьях.
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