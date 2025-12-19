Путин ответил на требования Киева о гарантиях безопасности на время выборов
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Президент России Владимир Путин прокомментировал требования киевского режима о предоставлении гарантий безопасности и прекращении боевых действий на период предстоящих выборов. Глава государства напомнил, что Россия сама проводила всеобщие голосования в аналогичных условиях.
«Хочу обратить внимание. Мы же проводили выборы — и президентские, и муниципальные, и региональные. Нам кто обеспечивал безопасность? Напротив, нам пытались их сорвать, били целенаправленно по избирательным участкам», — сказал президент.
В качестве примера стойкости граждан Путин привёл ситуацию в Донецке, где люди, укрывшись от обстрела в подвалах, возвращались и снова занимали очередь на избирательный участок.
Президент заявил, что украинское руководство может поступить так же, как и Россия, обеспечив безопасность голосования собственными силами. При этом Путин предположил, что истинной целью требований о прекращении огня может быть желание сорвать наступление российских войск под прикрытием избирательного процесса.
Напомним, в западной прессе появлялись сообщения о том, что Киев мог бы пойти на территориальные уступки, а Зеленский в свою очередь заявил, что они невозможны без проведения референдума. Однако в России эту идею сразу отвергли, а эксперты указывали на её несостоятельность, поскольку киевский режим уничтожил политическую конкуренцию, запретив оппозиционные партии и арестовав их лидеров, что делает любое волеизъявление фиктивным.
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