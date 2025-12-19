Президент России Владимир Путин прокомментировал требования киевского режима о предоставлении гарантий безопасности и прекращении боевых действий на период предстоящих выборов. Глава государства напомнил, что Россия сама проводила всеобщие голосования в аналогичных условиях.

«Хочу обратить внимание. Мы же проводили выборы — и президентские, и муниципальные, и региональные. Нам кто обеспечивал безопасность? Напротив, нам пытались их сорвать, били целенаправленно по избирательным участкам», — сказал президент.

В качестве примера стойкости граждан Путин привёл ситуацию в Донецке, где люди, укрывшись от обстрела в подвалах, возвращались и снова занимали очередь на избирательный участок.

Президент заявил, что украинское руководство может поступить так же, как и Россия, обеспечив безопасность голосования собственными силами. При этом Путин предположил, что истинной целью требований о прекращении огня может быть желание сорвать наступление российских войск под прикрытием избирательного процесса.