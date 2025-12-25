Захарова разнесла Bloomberg за «слив от приближённого к Кремлю» по мирному плану
Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла публикацию агентства Bloomberg, в которой со ссылкой на «приближённого к Кремлю» утверждалось, будто Москва требует внести в американский мирный план «существенные изменения» с новыми ограничениями для украинской армии.
«У этого как бы СМИ нет достоверных источников близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про «близость к Кремлю» — прикрытие фейка», — написала Захарова у себя в телеграм-канале.
Ранее СМИ опубликовали полную версию плана Владимира Зеленского по завершению украинского конфликта. Он почти целиком состоит из требований в адрес Москвы. В частности, речь идёт о 800-тысячной армии Украины даже в мирное время. В Берлине указали, что Киев не в том положении, чтобы выдвигать Москве какие-либо ультиматумы.
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