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Регион
Опубликовано 25 декабря 2025, 10:01

Захарова разнесла Bloomberg за «слив от приближённого к Кремлю» по мирному плану

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла публикацию агентства Bloomberg, в которой со ссылкой на «приближённого к Кремлю» утверждалось, будто Москва требует внести в американский мирный план «существенные изменения» с новыми ограничениями для украинской армии.

«У этого как бы СМИ нет достоверных источников близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про «близость к Кремлю» — прикрытие фейка», — написала Захарова у себя в телеграм-канале.

Подполковник ВС США не увидел в плане Зеленского основные условия России
Подполковник ВС США не увидел в плане Зеленского основные условия России

Ранее СМИ опубликовали полную версию плана Владимира Зеленского по завершению украинского конфликта. Он почти целиком состоит из требований в адрес Москвы. В частности, речь идёт о 800-тысячной армии Украины даже в мирное время. В Берлине указали, что Киев не в том положении, чтобы выдвигать Москве какие-либо ультиматумы.

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Александра Мышляева
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