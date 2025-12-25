Захарова: Переговоры с США по Украине продвигаются медленно, но верно
Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала оценку текущему состоянию диалога с США по вопросу урегулирования конфликта на Украине. На брифинге для журналистов она отметила, что процесс движется вперёд, хотя и не очень быстро.
«В переговорном процессе по украинскому урегулированию, я имею в виду, в переговорном процессе с США, наблюдается медленное, но верное продвижение вперёд», — заявила Захарова.
Ранее СМИ опубликовали полную версию плана Владимира Зеленского по завершению украинского конфликта. Он почти целиком состоит из требований в адрес Москвы. В частности, речь идёт о 800-тысячной армии Украины даже в мирное время. В Берлине подчеркнули, что Киев не в такой позиции, чтобы ставить России ультиматумы.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.