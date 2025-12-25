ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 декабря 2025, 14:13

Захарова: Переговоры с США по Украине продвигаются медленно, но верно

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала оценку текущему состоянию диалога с США по вопросу урегулирования конфликта на Украине. На брифинге для журналистов она отметила, что процесс движется вперёд, хотя и не очень быстро.

«В переговорном процессе по украинскому урегулированию, я имею в виду, в переговорном процессе с США, наблюдается медленное, но верное продвижение вперёд», — заявила Захарова.

Подполковник ВС США не увидел в плане Зеленского основные условия России
Подполковник ВС США не увидел в плане Зеленского основные условия России

Ранее СМИ опубликовали полную версию плана Владимира Зеленского по завершению украинского конфликта. Он почти целиком состоит из требований в адрес Москвы. В частности, речь идёт о 800-тысячной армии Украины даже в мирное время. В Берлине подчеркнули, что Киев не в такой позиции, чтобы ставить России ультиматумы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar