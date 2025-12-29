Советская мода в морозы: Что носили граждане СССР, чтобы не мёрзнуть

Зимой погода в СССР была «что надо». В 1978 году, например, ударил мороз на 37 градусов ниже нуля. И в принципе температура декабря держалась в пределах от 10 до 25 градусов холода. Как защитить себя, своих близких, своих детей от обморожения в такой ситуации? Советские граждане знали. Рассказываем, каков был типичный зимний гардероб в СССР.

Колючие, но тёплые рейтузы

Колючие рейтузы, кошмар всех детей, который всё равно защищал их от холода. Фото © ТАСС / Анатолий Шляхов

Колючие рейтузы с подвязками в области стоп — кто-то из советских детей относился к ним нормально, кого-то рейтузики пугают до сих пор. В одни периоды их надевали вместо колготок, в другие — вместе с колготками. Итоговая колючесть советского детского «термобелья» зависела от материала и плотности колгот. В те годы одежда являлась дефицитом, и в приоритете было тепло, а не абсолютный комфорт. Зато рейтузы стали буквально символом советского детства, а некоторые продолжали их носить даже во взрослом возрасте.

Натуральные меховые шубы

Советский женский шик — большая и пушистая шуба из натурального меха. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Женщины Советского Союза любили шубы. Эта любовь сохранялась и в современной России вплоть до конца нулевых. Но шуба и советская гражданка — это неразрывная спайка. От материала и «пушистости» зависели элитарность и цена. Конечно, в большом почёте были норка и песец. Но дамы из среднего класса могли ходить и в беличьих шубках, а ещё популярностью пользовались аксессуары из меха амбарных крыс. Например, большая меховая шапка могла быть сделана как раз из них. Потом зверей стало жалко и СССР охватил бум синтетических шуб.

Тяжёлое шерстяное пальто с меховым воротником

Мужской советский шик — тяжёлое и плотное пальто с меховым воротником. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Вы наверняка видели такое в фильмах Леонида Гайдая. Огромное, тяжёлое пальто, которое могло защитить не только от холода, но и от хулиганских кулаков. Обязательно с массивным воротником из натурального меха. Материал давал плюс к теплу, а ещё показывал статусность владельца. Такие пальто носили обеспеченные горожане, остальные довольствовались простыми ватниками.

Верблюжьи носки

Ещё один кошмар советских и постсоветских детей — носки из шерсти верблюда. Фото © Nano Banana AI

Носки из верблюжьей шерсти... Зимой это был обязательный элемент гардероба, особенно для детей. Материал шикарно держал тепло, верблюжья защита оберегала юных граждан СССР от простуд, но... Они были не просто колючими. Они были адски колючими. Многие надевали носочки со слезами на глазах, потому что знали: прогулка будет ощущаться так, будто на вас надели кактус. Кстати, сравнение с кактусом вполне логично. И верблюды, и неприхотливые суккуленты живут в пустыне. Колючесть там появилась благодаря эволюции. Да и СССР сотрудничал с арабскими странами в вопросах поставок шерсти верблюдов. Колючие носки закаляли тело и дух.

Войлочные стельки

Дети взрослели и могли уже самостоятельно отказаться от колючих носков. В дело вступали войлочные стельки. Фото © Nano Banana AI

Стельки из войлока зимой были незаменимым атрибутом городского гардероба СССР. Их вкладывали в ботинки и сапоги, на которые потом надевались галоши. Если было совсем холодно, стельки можно было положить даже в валенки. Некоторые взрослые граждане СССР заменяли войлочными стельками уже упомянутые верблюжьи носки. Но в тридцатиградусные морозы выбора не было — нужно было надевать всё и сразу.

Шапка-формовка

Шапка-формовка — это вариант ушанки для городского среднего класса СССР. Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-Син

Кроличьи шапки были в почёте, но больше ассоциировались с подростками, чем со взрослыми людьми. Для представителей среднего класса, инженеров, журналистов, высококвалифицированных рабочих мода СССР на зиму предлагала более элегантный вариант. Шапки-формовки. Они визуально напоминали ушанки, но «ушаночьи» элементы были сугубо декоративными. По сути на форму из сукна нашивали много меха, и это спасало от мороза. Но не только — мужчина в формовке сразу показывал свой статус, а порой вообще считался иконой стиля.

Оренбургский платок и его вариации

Оренбургский платок — женский советский лайфхак по сохранению тепла в морозы. Фото © ТАСС / Анатолий Семехин

Оригинальный оренбургский платок — это произведение искусства. Он должен быть лёгким, тёплым и воздушным. За основу бралась хлопчатобумажная нить, и на неё «навязывали» козий пух. Но такие шедевры можно было встретить, пожалуй, только в Оренбурге и соседних городах. Многие советские девушки вязали оренбургские платки самостоятельно, по выкройкам, из той шерсти, что была им доступна. Получался большой, тёплый, немного колючий, но очень красивый платок, который повязывали на голову и шею, порой поверх шапки. От мороза он защищал хорошо, да и выглядел как традиционный русский шик.