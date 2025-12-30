Военкор назвал главный итог СВО за 2025 год

В 2025 году вместо громких анонсов командование выбрало иной путь формирования нового рода войск — сначала была кропотливая работа на земле, а лишь затем публичное объявление. Критики в минувшем году упрекали штабы в медлительности, требуя быстрее свести пилотов дронов в роты и батальоны, чтобы догнать противника. Однако, по словам военкора kp.ru Дмитрия Стешина, Москва поступила иначе.

Сначала была создана реальная основа: подготовлены технические специалисты, которые берут на себя до 60% всех работ по ремонту, пайке и обслуживанию беспилотников. Затем в новые подразделения собрали тех, у кого «горят глаза» при виде дронов, и начали подключать «народный ВПК», чтобы снизить зависимость от иностранных технологий. И только после практической работы было официально объявлено о создании нового рода войск.

«И вот этот момент – сначала дело, потом красивый доклад, — и был главным в ушедшем году. Главным и невиданным. Мы уже успели позабыть, что так бывает. Год напомнил, спасибо ему», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее в Армии России появились войска беспилотных систем. Замначальника нового рода войск, полковник Сергей Иштуганов заявил, что определена структура, назначено командование и сформированы штатные полки и подразделения. Кроме того, Минобороны РФ представило официальную эмблему войск беспилотных систем.