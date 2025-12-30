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Опубликовано 30 декабря 2025, 11:48

Дроны ВСУ могли запустить на резиденцию Путина из Финляндии, заявил политолог

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Беспилотники ВСУ, нацеленные на резиденцию президента России Владимира Путина, могли быть запущены с территории Финляндии или стран Балтии, полагает политолог Евгений Минченко. По его мнению, к этой атаке, вероятно, причастны некоторые страны Евросоюза и Великобритания.

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«Откуда были запущены эти дроны и не использовалась ли, например, для их запуска территория стран Балтии или Финляндии? Я думаю, что этот аспект имеет смысл изучить», — подчеркнул эксперт.

Собеседник NEWS.ru также обратил внимание на реакцию президента США Дональда Трампа на атаку дронов на резиденцию Путина. По его словам, несмотря на сложные отношения между американским лидером и ЕС, «вряд ли они как-то глобально побьют горшки».

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Напомним, 29 декабря дроны ВСУ пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, Киев использовал 91 дрон, но все были сбиты. Президент США Дональд Трамп был шокирован атакой. После неё Путин заявил Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине. Позже в МО РФ раскрыли детали о налёте украинских БПЛА. Дмитрий Песков уже анонсировал ужесточение позиции РФ после атаки на резиденцию Путина.

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Борис Эльфанд
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