Беспилотники ВСУ, нацеленные на резиденцию президента России Владимира Путина, могли быть запущены с территории Финляндии или стран Балтии, полагает политолог Евгений Минченко. По его мнению, к этой атаке, вероятно, причастны некоторые страны Евросоюза и Великобритания.

«Откуда были запущены эти дроны и не использовалась ли, например, для их запуска территория стран Балтии или Финляндии? Я думаю, что этот аспект имеет смысл изучить», — подчеркнул эксперт.

Собеседник NEWS.ru также обратил внимание на реакцию президента США Дональда Трампа на атаку дронов на резиденцию Путина. По его словам, несмотря на сложные отношения между американским лидером и ЕС, «вряд ли они как-то глобально побьют горшки».