В Госдуме объяснили, кому не стоит окунаться в прорубь на Крещение

Россиянам, не занимающимся закаливанием регулярно, не стоит окунаться в прорубь на Крещение 19 января. Об этом в интервью ТАCС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«Если вы, например, не занимались закаливанием и не практикуете соответствующие процедуры в течение года, а делаете это однократно, только в Крещение, то, конечно, это делать нежелательно, особенно нежелательно делать это в состоянии алкогольного опьянения», — сказал он.

Леонов добавил, что наибольший риск подобные процедуры несут для людей с болезнями сердечно-сосудистой или нервной систем. По его словам, холод вызывает резкое сужение сосудов и уменьшение кровотока, что может спровоцировать инфаркты, инсульты, обострение хронических заболеваний или даже привести к летальному исходу.

Парламентарий подчеркнул, что традицию можно соблюсти и в более щадящих условиях, и призвал граждан не испытывать судьбу. Праздник Крещения Господнего, сопровождающийся массовыми купаниями, православные верующие отмечают 19 января.