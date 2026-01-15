Писториус назвал вызовом всему миру и США свитер Лаврова с надписью СССР

Министр обороны Германии Борис Писториус увидел в свитере с надписью «СССР» у главы МИД России Сергея Лаврова вызов всему миру — особенно США. Об этом он высказался в статье для газеты Zeit.

Писториус упомянул свитер в контексте дискуссии о необходимости сохранять военное присутствие США в Европе. Он заявил, что Россия и Китай якобы пытаются вытеснить американцев с континента.

«Притязание [России] на демонстрацию своей силы далеко за пределы Европы соответствуют надписи на свитере Лаврова – это явный, глобальный вызов прежде всего США, даже если там [в США] ещё не все это осознают», — написал он.

Писториус назвал свитер «примером ревизионизма». По его словам, такой подход — «часть ДНК» Российской Федерации, образованной в 1991 году на «основе советского наследия».

«Для политической элиты России распад Советского Союза стал травмирующим событием, с которым она до сих пор не может примириться», — уверен министр.