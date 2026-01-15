Отец Тесака Сергей Марцинкевич найден мёртвым в Москве

В Москве умер Сергей Марцинкевич — отец националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак. Ему было 62 года.

По данным SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Марцинкевич-старший скончался в своей квартире. По предварительной информации, он «умер во сне».

Максима Марцинкевича нашли мёртвым утром 16 сентября 2020 года в СИЗО в Челябинске. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс и до сих пор остаётся предметом споров и обсуждений. Родственники Тесака потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили, но следователи не нашли на месте преступления признаков, указывающих на возможное убийство Марцинкевича.