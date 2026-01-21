Большой сюрприз для ВСУ: Генерал раскрыл важную особенность «Орешника»
Генерал Соболев: Невозможно заранее определить, куда прилетит «Орешник»
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Заранее определить конкретные цели российской ракетной системы «Орешник» невозможно, так как объекты для ударов выбираются в самый последний момент и известны лишь узкому кругу исполнителей. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил генерал-лейтенант в отставке, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
Он признал, что американская спутниковая разведка обладает значительными возможностями, однако даже она не в состоянии получить информацию о точном направлении удара до самого запуска «Орешника». По словам парламентария, даже если противнику станет известно о готовящейся атаке, цели конкретных ракет всё равно останутся для него непредсказуемыми.
«Определить, куда прилетит «Орешник», просто невозможно», — констатировал депутат ГД РФ.
Ранее Армия России в ответ на атаку Киева на резиденцию Владимира Путина ударила «Орешником» по объектам Украины во Львовской области. В результате львовский авиаремонтный узел был выведен из строя. Владимир Зеленский подтвердил удар «Орешником». В свою очередь Еврокомиссия сочла действия ВС РФ предупреждением для ЕС и США, а генсек НАТО увидел в атаке сигнал альянсу.
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