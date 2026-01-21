Большой сюрприз для ВСУ: Генерал раскрыл важную особенность «Орешника»

Заранее определить конкретные цели российской ракетной системы «Орешник» невозможно, так как объекты для ударов выбираются в самый последний момент и известны лишь узкому кругу исполнителей. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил генерал-лейтенант в отставке, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Он признал, что американская спутниковая разведка обладает значительными возможностями, однако даже она не в состоянии получить информацию о точном направлении удара до самого запуска «Орешника». По словам парламентария, даже если противнику станет известно о готовящейся атаке, цели конкретных ракет всё равно останутся для него непредсказуемыми.