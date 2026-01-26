Генерал спрогнозировал, когда ВСУ могут начать контрнаступление
ВСУ. Обложка © mil.gov.ua
Контрнаступление ВСУ с высокой вероятностью начнётся не раньше марта или апреля, а возможно, будет отложено до мая, полагает заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов. Он объяснил свой прогноз комплексом военных, политических и природных факторов.
Так, серьёзным ограничением станут весенние погодные условия: мощный снежный покров при таянии приведёт к сильному переувлажнению грунта, что сделает невозможным передвижение бронетехники и автомобилей вне основных асфальтированных дорог, которых в зоне СВО недостаточно. Скажутся также количественные и качественные недостатки ВСУ.
«Украинские военные понимают, что нет возможности сейчас заняться реально большим контрнаступлением. У них внутри подразделений морально-психологический раздрай, то же и внутри политического истеблишмента», — подчеркнул эксперт в интервью NEWS.ru.
Напомним, в декабре ВСУ бросили танки и пехоту в кровавый контрнаступ на Купянск, наплевав на тяжёлые потери. Однако позже противник отказывался идти в «новогодний» контрнаступ под Харьковом.
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