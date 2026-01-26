ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 января, 12:16

Генерал спрогнозировал, когда ВСУ могут начать контрнаступление

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Контрнаступление ВСУ с высокой вероятностью начнётся не раньше марта или апреля, а возможно, будет отложено до мая, полагает заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов. Он объяснил свой прогноз комплексом военных, политических и природных факторов.

Украинские уклонисты всё чаще бегут от призыва в ВСУ по опасным тропам
Украинские уклонисты всё чаще бегут от призыва в ВСУ по опасным тропам

Так, серьёзным ограничением станут весенние погодные условия: мощный снежный покров при таянии приведёт к сильному переувлажнению грунта, что сделает невозможным передвижение бронетехники и автомобилей вне основных асфальтированных дорог, которых в зоне СВО недостаточно. Скажутся также количественные и качественные недостатки ВСУ.

«Украинские военные понимают, что нет возможности сейчас заняться реально большим контрнаступлением. У них внутри подразделений морально-психологический раздрай, то же и внутри политического истеблишмента», — подчеркнул эксперт в интервью NEWS.ru.

RTVI: Международный легион ВСУ прекратил своё существование
RTVI: Международный легион ВСУ прекратил своё существование

Напомним, в декабре ВСУ бросили танки и пехоту в кровавый контрнаступ на Купянск, наплевав на тяжёлые потери. Однако позже противник отказывался идти в «новогодний» контрнаступ под Харьковом.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar