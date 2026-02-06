Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 февраля, 04:00
33840

Тест: Считаете себя знатоком кино СССР? Попробуйте угадать все 7 фильмов про музыкантов!

Музыка в кино — неотъемлемая его часть. Но знаете ли вы фильмы про неё? Мы собрали 7 советских картин, в которых музыка стала главным героем. Сможете ли узнать их всего по 1 кадру?

Коллаж © Life.ru Фото © Кадр из фильма «Асса», режиссёр Сергей Соловьёв и др. / Kinopoisk, кадр из фильма «Мы из джаза», режиссёр Карен Шахназаров и др. / Kinopoisk

Коллаж © Life.ru Фото © Кадр из фильма «Асса», режиссёр Сергей Соловьёв и др. / Kinopoisk, кадр из фильма «Мы из джаза», режиссёр Карен Шахназаров и др. / Kinopoisk

Музыка всегда была душой советского кино. В ней было всё: от гениальных композиторов до уличных джазменов. С помощью музыки двигался сюжет, раскрывались характеры, она становилась настоящим героем на экране. Мы выбрали 7 культовых картин, где музыка и музыканты играют ключевые роли. Ваша задача — угадать их только по одному кадру. Но сможете ли вы войти в те самые 5% настоящих ценителей? Проверьте свою киноэрудицию!

Существует множество разных пород собак, и у каждой свой индивидуальный характер. Узнайте, какую энергию вы излучаете: золотистого ретривера, добермана или корги? А помните ли вы субкультуры 80-х? Проверьте, к какой из 5 вы относитесь! Также вспомните культовый мультфильм «Ну, погоди!» и разгадайте кроссворд из 10 вопросов!

Кроссворд по «Ёжику в тумане»: Только те, у кого было счастливое детство, смогут разгадать 8 слов!
Кроссворд по «Ёжику в тумане»: Только те, у кого было счастливое детство, смогут разгадать 8 слов!
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • СССР
  • Тесты
  • Кино и сериалы
  • Музыка
  • WOW
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar