«Впереди большая дистанция»: Лавров оценил ход переговоров по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ прокомментировал текущее состояние процесса по украинскому урегулированию. По его словам, дипломатические усилия продолжаются, однако говорить о скором завершении пути пока рано.

«Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, — там впереди ещё большая дистанция», — подчеркнул глава российского МИД.

На данный момент подробности обсуждаемых в Абу-Даби инициатив не разглашаются, однако сам факт продолжения диалога указывает на попытки поиска точек соприкосновения в конфликте.