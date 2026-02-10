«Впереди большая дистанция»: Лавров оценил ход переговоров по Украине
Лавров: Переговоры по Украине продолжаются, впереди ещё большая дистанция
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ прокомментировал текущее состояние процесса по украинскому урегулированию. По его словам, дипломатические усилия продолжаются, однако говорить о скором завершении пути пока рано.
«Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, — там впереди ещё большая дистанция», — подчеркнул глава российского МИД.
На данный момент подробности обсуждаемых в Абу-Даби инициатив не разглашаются, однако сам факт продолжения диалога указывает на попытки поиска точек соприкосновения в конфликте.
Два раунда переговоров по Украине состоялись в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов. Эти встречи проходили при участии представителей России, США и Украины и были посвящены вопросам безопасности и возможному разрешению украинского кризиса. Последняя встреча состоялась 4-5 февраля. Первая встреча прошла ранее, 23-24 января, и была оценена позитивно всеми сторонами. Во втором раунде, прошедшем 4-5 февраля, представители трех стран продолжили обсуждение ключевых аспектов безопасности. Переговорщики отметили сложность процесса и наличие разногласий по отдельным вопросам, но подтвердили готовность продолжать диалог. Были отмечены некоторые успехи в сближении позиций, хотя окончательно согласовать все пункты пока не удалось.
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