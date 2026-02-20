Олимпиада в Милане
20 февраля, 11:36

«Буханка» с китайскими туристами на Байкале попала в трёхметровый разлом. Тела обнаружены на глубине 18 метров

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обнаружены тела семи человек, провалившихся под лёд на Байкале, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. Их удалось увидеть с помощью подводной камеры. Глубина озера в месте, где затонул УАЗ с китайскими туристами, составляет 18 метров.

«В Ольхонском районе недалеко от мыса Хобой обнаружено место провала автомобиля с людьми. Во время движения УАЗ, перевозивший туристов, попал в ледовый разлом шириной 3 метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. Спасатели провели обследование с применением подводной камеры. Обнаружены тела семи человек», — говорится в сообщении.

Запланированы водолазные работы.

Смертельная экскурсия по Байкалу стоила китайским туристам около 60 тысяч рублей
Напомним, трагедия произошла на льду Байкала в окрестностях мыса «Три Брата». «Буханка» с китайскими туристами наехала на трещину и камнем ушла под воду. По предварительным данным, жертвами ледяного плена стали семь человек: туристы и водитель, спастись удалось лишь одному из путешественников. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, о случившемся уведомлено Генеральное консульство КНР в Иркутске. Сейчас ледовую переправу на остров Ольхон закрыли.

Александра Вишнякова
