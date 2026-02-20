Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

20 февраля, 11:46

Суд начал повторное рассмотрение дела Лазаревой*

Обложка © Телеграм / ЛАЗАРЕВА ТУТ

Мировой суд в Пресненском районе Москвы начал повторное рассмотрение административного дела в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой*. Об этом РИА «Новости« сообщил её адвокат Леонид Соловьёв.

Лазарева* обвиняется по части 2 статьи 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Защита настаивает на невиновности.

«У нас позиция непризнания вины», — заявил адвокат. Следующее заседание суда назначено на 5 марта.

Напомним, Татьяна Лазарева* приговорена к 7 годам колонии. Бежавшая в Испанию телеведущая давно известна своей русофобией и симпатиями к Киеву. Журналистка выражала сочувствие Владимиру Зеленскому и называла его «масштабной исторической фигурой». Ещё артистка постоянно радуется ударам ВСУ по городам России.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

