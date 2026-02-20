Суд начал повторное рассмотрение дела Лазаревой*

Мировой суд в Пресненском районе Москвы начал повторное рассмотрение административного дела в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой*. Об этом РИА «Новости« сообщил её адвокат Леонид Соловьёв.

Лазарева* обвиняется по части 2 статьи 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Защита настаивает на невиновности.

«У нас позиция непризнания вины», — заявил адвокат. Следующее заседание суда назначено на 5 марта.

