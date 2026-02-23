Главарб киевского режима Владимиру Зеленскому всё равно на страдания европейцев и украинцев, его волнует лишь боеспособность Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил политолог Гарланд Никсон в своём блоге.

«Европейцы страдают из-за Украины и хотят, чтобы все страдали из-за Украины. <…> Их стратегия: «Если любишь Украину, вот тебе кнут, избей до полусмерти». А Зеленскому всё равно. Какая ему разница?» — заявил политолог.

По его словам, отключения отопления и электричества в отдельных регионах страны совпадают с отправкой войск на фронт. Эксперт подчеркнул, что для властей критически важными становятся вопросы снабжения армии «топливом», тогда как обеспечение повседневного комфорта населения оказывается менее приоритетным.

Замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук заявила о необходимости запретить мессенджер Telegram на Украине. Она связала это со взрывами во Львове. Как утверждает чиновница, через Telegram и прочие «анонимные мессенджеры» вербуют для совершения преступлений. Ранее сообщалось о взрывах во Львове в ночь на воскресенье. В результате пострадали 24 человека, погибла сотрудница патрульной службы. Подозреваемую в организации взрывов задержали.