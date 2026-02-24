Владимир Путин
24 февраля, 04:45

Зеленский признал провал всей военной системы Украины, пишут СМИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Главарь киевского режима Владимир Зеленский своим заявлением о намерении реформировать армию Украины по примеру Российской армии признался в том, что система мобилизации «на улицах» провалилась. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

«Зеленский в воскресном интервью британской BBC призвал западных спонсоров своей страны предоставить Украине деньги для финансирования профессиональной армии по российскому образцу. Таким образом, он косвенно признал, что существующая в Украине система принудительной вербовки на улицах провалилась и, по крайней мере, не оправдывает военных ожиданий», — пишет газета.

Украина может столкнуться с финансовым крахом уже в апреле и утратить возможность поддерживать функционирование армии. Всё из-за крупного конфликта с Венгрией, которая заблокировала кредит от ЕС на 90 миллиардов евро для киевского режима. Напомним, что вопрос о кредите ЕС Украине обострился на фоне спора вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», который проходит через украинскую территорию и обеспечивает поставки в Венгрию. Будапешт заявляет, что Киев ограничил или фактически заблокировал прокачку, что ставит под угрозу энергетическую безопасность страны. Венгерские власти увязали своё согласие на выделение Украине общеевропейского займа в 90 миллиардов евро с восстановлением нефтетранзита. Поскольку для утверждения кредита требуется единогласие всех 27 стран ЕС, позиция Венгрии фактически заморозила решение.

